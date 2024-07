Traffico Roma del 27-07-2024 ore 07 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 27 luglio 2024) Luceverdetrovati dalla redazione fine settimana di spostamenti per le due estivo anche se al momento la circolazione non presenta particolari disagi alsul Grande Raccordo Anulare e sulle tratto Urbano della A24L’Aquila per quanto riguarda il divieto dei mezzi pesanti Oggi sabato 27 luglio il divieto scatta dalle 8 fino alle 16 Mentre domani domenica 28 dalle 7 alle 22 sull’intera rete viaria Nazionale al via da oggi sul viadotto della Magliana una riduzione della carreggiata per lavori di manutenzione all’altezza di via del Cappellaccio dalle 7:30 alle 16 fino a domani 28 luglio e proseguono i lavori sulla tangenziale est che rimane chiusa tra viale Castrense Largo Passamonti Verano in direzione dello Stadio Olimpico o la riapertura prevista per il 19 di agosto disagi in tutta la zona circostante è sempre sulla tangenziale proroga fino alle 6 di lunedì 29 della ...