Temptation Island 11 valanga di insulti social per Martina De Ioannon che rompe il silenzio e afferma | Ci vogliono le pal*e per guardare in faccia la realtà

(Di sabato 27 luglio 2024) L’account Instagram del ristorante di proprietà della famiglia diDeè stato blindato per contenere ladiche si è abbattuta sulla giovane protagonista dell’ultima edizione di. Dopo la messa in onda dell’ultima puntata del reality show condotto da Filippo Bisciglia, ed in virtù della decisione di lasciare il compagno Raul Dumitras dopo essersi resa conto di non amarlo e di essere attratta dal single Carlo Marini,è diventata il bersaglio di numerosi haters. Gli haters si sono riversati in massa sulla pagina Instagram del ristorante della famiglia De, insultando la romana, chi le ha dato della “ridicola”, altri hanno scritto “bella immagine che vi sta portando vostra figlia”, ed altri hanno usato parole molto pesanti nei confronti della ragazza.