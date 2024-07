Siamo in onda Giovanna Pancheri fulmina Giuliano Amato | occhio alle facce | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 27 luglio 2024) Quando c'è da fare il galantuomo, non ci va troppo per il sottile, il Dottor Sottile. Ildel giorno, della settimana, forse dell'anno arriva da Sky Tg24, e il merito è tutto di. L'uomo con il curriculum più lungo e prestigioso della politica italiana (gli manca solo il Quirinale, e in fondo mai dire mai) è ospite di, conduttrice del programma di approfondimento del mattino Start. I temi sono svariati: politica interna, estera, finanza, Europa. Le competenze dell'ex socialista, poi Pd, sono d'altronde multiformi: tra Prima e SecRepubblica, è stato a varie riprese ministro del Tesoro, per le riforme istituzionali, dell'Interno, presidente del Consiglio, giudice della Corte Costituzionale e presidente della Consulta. Con un simile standing istituzionale, pochi potrebbero sospettare che nel privatosia persona ironica, quasi frizzante.