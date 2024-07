Reggiana si inizia a fare sul serio Test match con la Dinamo Tirana

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 27 luglio 2024) Oggi alle 17,30 i granata saranno impegnati sul campo del centro sportivo di Cavola nell’amichevole internazionale con laCity di, squadra che milita nella Serie A albanese e che sta vivendo il proprio ritiro estivo a Carpineti. "L’Italia è sempre bella, ricca di accoglienza e di tanti valori – il commento del presidente Adrian Bardih – vengo ogni anno nel vostro paese e lo considero come una seconda casa per me. In particolare, sull’Appennino reggiano abbiamo trovato ottime strutture. Laè una società con oltre cent’anni di storia. Sarà un onore incontrarla e confrontarci con una realtà molto stimata". Costo del biglietto 7 euro e potrà essere acquistato direttamente al botteghino oppure allo ‘Store’ di via Piccard. Per laresteranno probabilmente ancora ai box Maggio e Vergara, mentre Vido ha ripreso ad allenarsi.