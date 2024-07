Raul e Martina tornano su Instagram e cancellano tutte le foto di coppia

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di sabato 27 luglio 2024)di Temptation Island, finita la messa in onda delle puntate, sono tornati sui social dove hanno potuto fare quello che generalmente fa ogniche sdella GenZ: cancellare i ricordi da. In questo mese, infatti, i loro profili social sono rimasti fermi a come erano prima della registrazione, ora hanno potuto sbizzarrirsi. Entrambi hanno così rimosso ledidai rispettivi profili. “Vi sto pian piano cercando di leggere tutti, siete tantissimi.. assurdo!“, ha scritto, “Non mi sarei mai aspettato così tante belle, bellissime parole da persone che non conosco, ed è una bellissima sensazione. Grazie di cuore a tutti”. Di più parole è statache, come al suo solito, ha parlato di sé stessa in terza persona. “Felicissima di aver mostratoinle sue sfaccettature, sono stata vera nel modo più assoluto”.