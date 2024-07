Pensioni non comunichi i dati all’Inps entro il 15 settembre? Ecco cosa succede

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di sabato 27 luglio 2024) Le indicazioni date dsono molto chiare: idevono essere comunicatiil prossimo 15altrimenti si rischia grosso. Il conto alla rovescia è pronto ad entrare nel vivo. I pensionati italiani hanno circa 90 giorni per rispettare le indicazioni dell’Inps e non incappare in una brutta notizia. Come riferito dil 15dovranno essere comunicati tutti inecessari per ricostruire la pensione resa necessaria dalla mancata comunicazione dei redditi del nucleo familiare. Pensione – cityrumors.it – foto PixbayUna scadenza da rispettare per non dover fare i conti con una sanzione sicuramente molto dura. Per questo motivo nei prossimi giorni i pensionati italiani dovranno mettersi al lavoro per comunicare tutti inecessari all’Istituto e, quindi, evitare una decisione destinata sicuramente a condizionare la propria vita.