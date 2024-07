Parigi 2024 volley | Italia ok all’esordio Brasile sconfitto 3-1

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 27 luglio 2024) Primo esame superato per l’maschile dialle Olimpiadi di. Nel complicato esordio del girone B contro il, la squadra di De Giorgi si impone per 3-1 (25-23 27-25 18-25 25-21) e inizia col piede giusto la sua avventura nella capitale francese. Un primo set in cui l’ha bisogno di qualche punto per carburare, ilprova ad approfittarne prima sul 4-1 e poi con altri tre punti di vantaggio tenuti sino al 18-15. Ma gli azzurri prendono le misure, la panchina brasiliana aiuta fermando il gioco per un’infrazione inesistente e l’aggancio arriva sul 19-19. Neppure un’inventata accompagnata fischiata a Michieletto sul 21-21 distoglie i ragazzi di De Giorgi. Lo stesso numero 5 sul 23-23 fa la differenza al servizio mettendo in difficoltà la ricezione brasiliana, poi il muro di Lavia su Darlan è la ciliegina sulla torta per il 25-23.