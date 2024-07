Parigi 2024 - Il broncio di Ganna l' insopportabile regia francese

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di sabato 27 luglio 2024) E' mancato l'oro, ma l'Italia è entrata con il piede giusto nell'Olimpiadena. Tre podi, nessuno a sorpresa. Ma anche tre conferme di quanto visto da Tokyo ad arrivare in riva alla Senna. Per capirci: le previsioni accreditate della vigilia disegnavano per Filippo(argento) e la staffetta maschile dello stile libero (bronzo) quello che poi è successo. Il bronzo di Luigi Samele non era messo nell'elenco delle medaglie probabili ed è stato un regalo così come bisogna dire che la caduta di Assunta Scutto nel judo - si presentava da numero uno del ranking mondiale - può essere classificato delusione senza margine d'errore. La lezione del giorno 1 dei Giochi diè questa: non c'è nulla di scontato per una spedizione che si è data come obiettivo migliorare il record del 2021 e che nei tre anni successivi ha giustificato il raccolto copioso nella capitale giapponese.