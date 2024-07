Olimpiadi Parigi | Toscana subito con Paolini Musetti Bettiol

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di sabato 27 luglio 2024)con, lain gara con i suoi campioni sabato 27 luglio dopo la grandiosa cerimonia di apertura lungo la Senna con l’esultanza degli azzurri capitanati dai portabandiera azzurri Arianna Errigo e Gianmarco Tamberi alla presenza del presidente della Repubblica Mattarella E sonoin gara i tennisti toscani Jasminedi Castelnuovo Garfagnana e Lorenzodi Carrara. Il campione italiano Alessiodi Castelfiorentino al via nella cronometro individuale di ciclismo. Scendono in vasca gli azzurri toscani del nuoto e in pedana salgono gli schermidori. Pronti i nuotatori Sara Franceschi, Lorenzo Zazzeri, Leonardo Deplano, Lisa Angiolini, Matilde Biagiotti, Francesca Fangio, Filippo Megli. E’ imponente la spedizione, la terza dopo Lombardia e Lazio.