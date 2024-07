Olimpiadi di Parigi 2024 ai Giochi anche 4 atleti pontini | chi sono

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 27 luglio 2024), 27 luglio– Aiolimpici diparteciperannoquattro, da Latina a Terracina. Si tratta di Emanuele Capponi, canottaggio; Matteo Lodo, canottaggio; Alessia Mesiano, pugilato; Matteo Sartori, canottaggio. “Ho appreso con tanta gioia la notizia della vostra partecipazione a questo grande evento a. Come Chiesa pontina e Ufficio per lo Sport siamo orgogliosi di voi, specie del vostro impegno, coraggio e costanza che vi hanno consentito di arrivare a questa partecipazione”, scrive, agliche parteciperanno aiOlimpici Estivi di, il direttore dell’Ufficio per la Pastorale del Tempo libero, turismo e sport della diocesi di Latina, don Gheorghe Lucaci.