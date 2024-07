Milan Fonseca ha le idee chiare | Vogliamo controllare il possesso

Leggi tutta la notizia su sportface

Alla vigilia dell'amichevole contro il Manchester City, Paulo Fonseca ha parlato della stagione in arrivo: "Dobbiamo anche essere in grado di difendere lontano dal pallone, stiamo lavorando anche su questo". Durante la conferenza stampa nel corso della tournee in New Jersey, il tecnico rossonero ha parlato della stagione in arrivo: "Sin dal primo giorno abbiamo iniziato a lavorare sull'organizzazione difensiva. Sarà diverso il modo in cui giocheremo in difesa, non voglio fare paragoni col passato ma sarà semplicemente differente. Dobbiamo migliorare per potere vincere, per me si tratta della qualità del lavoro quotidiano".