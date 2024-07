Meluso ammette | Zielinski a zero non bello io responsabile

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 27 luglio 2024) Mauro, ex Direttore Sportivo del Napoli, dagli studi di Sportitalia esprime un suo parere riguardo la gestione di Piotroggi giocatore dell’Inter che lo ha ingaggiato a. A– Mauronon è per niente soddisfatto del lavoro svolto al Napoli per quanto riguarda la gestione di Piotr, perso atra l’altro rinforzando una diretta concorrente come l’Inter: «Abbiamo persoa parametro, mi assumo la responsabilità. Ci sono stati dei problemi che ci siamo portati a lungo come nel suo caso. Ogni situazione ha la sua storia e le sue dinamiche. Oggettivamente perderenon è stata una buona cosa. Forse ci sono state valutazioni economiche troppo elevate dall’entourage del calciatore. Alcune situazioni hanno portato a questo stato di cose».