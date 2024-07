Mamhood si presenta in mutande sul palco e fa impazzire i fan | chi ha firmato il look diventato virale

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di sabato 27 luglio 2024) Mahmood sorprende il pubblico con uninsul: scopri il designer che ha creato l’outfit. L’estate 2024 è esplosa con fresche novità e tendenze che hanno catturato l’attenzione di tutti, e tra i protagonisti indiscussi di questa stagione c’è Mahmood. Con la sua performance carica di energia e il suoaudace, il cantante ha saputo stupire e conquistare il pubblico. Mahmood in: ilche ha scatenato il web -cityrumors.itIn occasione della sua esibizione a Batitti live, Mahmood ha sfoggiato un outfit bianco di grande impatto. Battiti Live, uno dei festival musicali più attesi della stagione estiva, quest’anno porta con sé una ventata di novità. Il 2024 ha visto un cambiamento significativo con Ilary Blasi subentrata a Elisabetta Gregoraci come conduttrice e una messa in onda settimanale ogni lunedì sera su Canale 5.