LIVE Canottaggio Olimpiadi Parigi in DIRETTA | ora le batterie con i doppi azzurri

(Di sabato 27 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11:16 Praticamente già assegnati i pass per i quarti di finale dopo 500 metri. Scappano via Austria, Serbia e Stati Uniti. Oltre 10 secondi il distacco per Togo e Kuwait. 11:12 Ultima batteria per quel che riguarda il singolo femminile. Questa la startlist: Soaad Alfaqaan (KUW) Kara Kohler (USA) Jovana Arsic (SRB) Akoko Komlanvi (TOG) Magdalena Lobnig (AUT) 11:07 Alexandra Foester aumenta il ritmo nella seconda metà di gara e taglia il traguardo in prima posizione con il tempo di 7:36.35. Promosse ai quarti Bulgaria ed Azerbaigian. 11:03 Bulgaria e Germania hanno diverse marce in più rispetto alle avversarie. Per loro qualificazione ai quarti praticamente ipotecata già dopo i primi 1000 metri. 11:00 Ci avviciniamo allo start della penultima batteria del singolo femminile.