Lecco l' omaggio dei vigili del fuoco al caporeparto in pensione | Esempio di coraggio

(Di sabato 27 luglio 2024), 27 luglio 2024 – I colleghi schierati sull'attenti in picchetto d'onore, i mezzi di soccorso tirati a lucido e allineati con i lampeggianti blu accesi e le sirene che ululano, gli applausi, gli abbracci e le strette di mano uno per uno. E' stato l'inchino deideldel comando provinciale dia Luca Riva, di rientro dall'ultimo turno di servizio, prima del pensionamento per raggiunti limiti di età di 60 anni che compirà il 7 agosto. "La tua carriera è undi dedizione, competenza e, qualità che hai sempre mostrato con orgoglio e umiltà", è il loro saluto ad un amico, prima ancora che ad un collega. La carriera Luca si è unito alla grande famiglia deidelil 2 maggio 1984, partecipando al 99° corsoausiliari a Roma Capannelle, per poi proseguire il percorso al comando di Como.