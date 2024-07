Kamala Harris americani in estasi | per una volta si potrebbe andare un po’ oltre

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 27 luglio 2024) di Stella Saccà Esultano glidopo la notizia dei milioni di dollari arrivati per sostenere la campagna elettorale dei democratici che vedonocome candidato presidente. Esultano, ridono, postano a più non posso. Non dovranno votare per il vecchio Joe, che diciamocelo, metteva un po’ tutti in imbarazzo con le sue gaffe involontarie. Niente che noi italiani non abbiamo già visto, ma quando capita alla “più grande democrazia” del mondo, al Paese a cui dobbiamo tutto e ancor di più, fa sicuramente più effetto che se accade a noi, piccoli, innocui, docili italiani. L’importante è che noi continuiamo a offrire cibo e vino a un terzo del prezzo che glipaganooceano, i nostri mari, la nostra storia, il nostro clima, le verdi vallate della Toscana soprattutto, e va bene così. Ci si perdona.