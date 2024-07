Judo oggi calendario Olimpiadi Parigi 2024 | orari sabato 27 luglio tv streaming italiani in gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 luglio 2024)27, inizierà l’avventura delin questedi. Sui tatami del Grand Palais Éphémère di Champ de Mars la rassegna a Cinque Cerchi regalerà non poche emozioni. Quest’veranno assegnati i primi due titoli: -48 kg donne e -60 kg uomini. L’Italia sogna di recitare il ruolo della primattrice. Assunta Scutto e Andrea Carlino saranno invorranno dare tutto quello che hanno per lasciare il segno. Susy, terza nel Grand Slam ae argento ai Mondiali di Abu Dhabi di quest’anno, è tra le carte di medaglia della spedizione tricolore di questa specialità. Le capacità sono fuori dal comune, ma bisognerà prestare anche attenzione ai particolari, senza esagerare nell’espressione dell’aggressività sul tatami. Per Carlino, invece, una qualificazione strappata all’ultimo secondo e si affronteranno i Giochi avendo motivazioni particolari.