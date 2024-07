Judo Assunta Scutto perde con Boukli ai ripescaggi e dice addio alle medaglie nei -48 kg

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 luglio 2024) Si chiude con tanta amarezza in chiave azzurra la prima giornata delai Giochi Olimpici di Parigi 2024, in corso di svolgimento sui tatami del Grand Palais Éphémère. Dopo l’eliminazione in mattinata di Andrea Carlino agli ottavi di finale dei -60 kg, sfuma infatti definitivamente anche la carta da medaglia azzurra più pesante di questo day-1 con l’uscita di scena aidella numero uno al mondo dei -48 kg. La 22enne napoletana, già tre volte medagliata ai Campionati Mondiali, ha ceduto il passo alla forte francese Shirinendo la possibilità di giocarsi da favorita la finale per il bronzo contro la spagnola Laura Martinez Abelenda.