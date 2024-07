Il Paradiso delle Signore 9 intervista a Gloria Radulescu | Nei nuovi episodi Marta sarà più concentrata sulla carriera Il rapporto con il padre Umberto subirà uno scossone importante

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di sabato 27 luglio 2024) Nella nuova stagione de “Il” non mancheranno i colpi di scena. Nel gran finale della scorsa stagione, i telespettatori hanno assistito all’inattesa uscita di scena di Alessandro Tersigni, uno dei volti storici della fiction. Il proprietario del grande magazzino è fuggito da Milano insieme a Matilde per sfuggire alla denuncia presentata da Tancredi. Ad aiutarlo nella fuga, la moglieGuarnieri, interpretata da. L’attricepresente anche neiche andranno in onda su Raiuno dal prossimo 9 settembre.Noi di SuperGuida TV abbiamo videoto in esclusivache ci ha regalato qualche anticipazione sul suo personaggio: “Rispetto alle passate stagioni, vedremo unapiùsul lavoro, più ambiziosa, determinata.