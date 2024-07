Fuoco nel cantiere di notte Bruciati quattro mezzi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 27 luglio 2024) GROSSETO Sono entrati dinel. E hanno bruciato alcuni, ma non a caso: sono stati presi di mira soltanti quelli di un’azienda. Il fatto risale allatra giovedì e ieri in via Alberto Sordi, nella zona dove c’è ildella "Ricasoli Green", che si trova accanto alla ferrovia. Proprio in quella zona è in corso una nuova urbanizzazione, con i lavori che stanno andando avanti spediti. La "Ricasoli Green"ha un appalto con la ditta "Banini" di Gavorrano che a sua volta ha concesso in subappalto lavori ad altre ditte. Ma iche sono andati asono della ditta "Costrade" di via Renato Pollini: ormai inutilizzabili sono un escavatore, un rullo compressore, un bobcat e una ruspa. Che erano tra l’altro parcheggiati anche uno lontano dall’altro. Difficile quindi non pensare che si sia trattato di un’origine dolosa.