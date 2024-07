F1 Qualifiche Belgio 2024 | Verstappen imprendibile ma pole a Leclerc

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 27 luglio 2024) Tempo incerto e strategie da dover pensare cento volte. Queste le difficoltà, aggiuntive, che tutte le scuderie arrivate sul tracciato di Spa-Francorchamps dovranno tenere d’occhio. Le Libere 3, non a caso, si sono rivelate un mezzo disastro con le prove interrotte per diverso tempo per colpa di un acquazzone che ha reso impossibile la discesa in pista. Nelle Libere 1 ha primeggiato, invece, il penalizzato Max, mentre nelle seconde prove la McLaren ha sfoderato gli artigli piazzando una doppietta che promette battaglia. In questo scenario così incerto, la F1 ha mandato in pista ledel: chi è riuscito a centrare laposition? La piazzola più importante è stata conquistata da Charlesdi Ferrari che ha sfruttato la penalizzazione inflitta a Max(miglior tempo) per prendersi le luci della ribalta.