E i gemelli | da alle Olimpiadi di Parigi 2024

(Di sabato 27 luglio 2024) Legami olimpici e partecipazione aLa storia d’amore di Charlène e Alberto di Monaco ha radici profonde nei Giochi olimpici. Non sorprende che la coppia abbia sfidato la pioggia incessante per partecipare alla cerimonia di apertura delledi. Aspetto coordinato alla cena di gala Vestiti con abiti coordinati che riflettevano i colori della bandiera del Principato, Charlène e Alberto di Monaco sono stati una presenza sorprendente alla cena di gala ospitata dal Presidente Emmanuel Macron. Resistenza e dedizione alla cerimonia di apertura Nonostante le condizioni meteorologiche difficili, la coppia è rimasta salda sulla tribuna per tutta la cerimonia di apertura, dimostrando la loro incrollabile dedizione all’evento e l’uno all’altra. E i: dadiPettegolezzi Sulle Celebrità.