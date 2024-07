Derubati in casa mentre guardano la tv

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 27 luglio 2024)la televisione. Stavolta a finire nel mirino dei ladri è stata la famiglia Mannocchi, che abita in via Celletta dell’Olio a Santarcangelo. Il furto è avvenuto giovedì sera intorno alle 22. "Mio padre e mia nonna era in cucina, guardavano la televisione. Non si sono accorti di nulla, così come mio fratello che abita nell’appartamento al piano di sopra", racconta Ambra Mannocchi, che in queste ore presenterà denuncia ai carabinieri di Santarcangelo insieme al padre. I ladri sono riusciti a entrare furtivamente, senza fare rumore. Hanno rovistato in varie stanze. A scoprire il furto è stato il padre di Ambra, pochi minuti dopo: "Quando è andato in camera a dormire si è accorto che non c’era più il suo portafogli sul comodino, e poi ha realizzato che mancavano altre cose e ha capito che erano entrati i ladri in".