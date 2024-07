De Giorgi | Ho messo Mattarella sui social non se l’è filato nessuno Il mio gatto ha fatto 25 milioni di visual

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 27 luglio 2024) Fefè Dee Julio Velasco si sono ritrovati. Uno ct della nazionale di pallavolo maschile, l’altro della nazionale femminile. In passato uno era l’allenatore dell’altro. “De, se lo ricorda ancora il Velasco ct?” Gli chiede Repubblica durante la sua intervista. «Mi diceva: “Gioca a pallavolo, non giocare con la pallavolo”. Ero un palleggiatore, mi piacevano finte e controfinte. Quando esageravo mi faceva “E’Ferdy!”, con la e davanti al mio soprannome, e gli rispondevo “E’Giulio, ogni tanto, dai”. Ho vissuto una sola Olimpiade, a Seul ’88 con Carmelo Pittera, è chiaro che avrei voluto viverne qualcuna in più». De, Velasco non la convocò nelle sue due edizioni olimpiche, ma con voi giocatori costruì una squadra indimenticabile.«Bisognerebbe chiamarla Generazione di Minatori, altro che fenomeni.