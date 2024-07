Cronometro maschile oggi in tv ciclismo Olimpiadi Parigi 2024 | a che ora in gara Filippo Ganna

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 27 luglio 2024)è il grande giorno che segna il via all’assegnazione delle prime medaglie alledi, consubito protagonista. Il campione piemontese, infatti, sarà impegnato nelladi, e tutta Italia confida nel classe ’96 per ottenere una medaglia che permetterebbe di lanciarsi in maniera importante alla caccia del record di Tokyo 2020. Il principale avversario da battere sarà certamente Remco Evenepoel, reduce da un Tour de France di altissimo livello che lo ha visto trionfare proprio nella, ma sono numerose le possibili sorprese. Inoltre, l’Italia potrà contare anche su Alberto Bettiol.