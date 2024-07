Cecilia Strada sapete tutto sulla figlia di Gino Strada? Di che partito è? Vi sveliamo tutto

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di sabato 27 luglio 2024)è ladell’indimenticabile fondatore di Emergency, il medico. Scopriamo di seguitociò che la riguarda, dalla vita privata alle elezioni europee del 2024! Leggi anche: Don Ciotti, chi è e cos’è il gruppo Abele? Cosa ha fatto?, chi è ladi? Impegnata a livello internazionale come presidente di Emergency,ha seguito per anni le attività della ONG nei diversi ospedali dislocate nelle zone più fragili del pianeta.die di Teresa Sartisegue le attività umanitarie intraprese dai suoi genitori. Oltre a testimoniare la propria esperienza nelle strutture sanitarie nei territori più poveri e in difficoltà, la donna è attiva nella difesa dei diritti umani.