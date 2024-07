Canottaggio il quattro di coppia va in finale alle Olimpiadi Doppi senior ai ripescaggi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 luglio 2024) Cala il sipario sulla prima giornata deldi Parigi 2024, interamente dedicatabatterie delle prime sei specialità: in casa Italia si registrano l’approdo inA deldimaschile, mentre dovranno affrontare ientrambi iazzurri, sia maschile che femminile. Neldimaschile brillante prestazione di Luca Rambaldi, Andrea Panizza, Luca Chiumento e Giacomo Gentili, i quali centrano l’accesso diretto allaA vincendo la seconda serie, condotta dall’inizio alla fine davanti ad una coriacea Polonia. Gli azzurri all’arrivo vincono in 5:43.31, secondo crono assoluto: i Paesi Bassi dominano la prima batteria in 5:41.69, tempo più basso di quello dell’Italia di 2.62.