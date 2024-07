Canoa slalom Stefanie Horn è settima nelle batterie ed approda in semifinale nel K1 alle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 luglio 2024) Si chiude la prima giornata dedicata alladi Parigi 2024: la classifica combinata scaturita al termine della seconda run delledel kayak femminile promuove alladi domani l’azzurra, che oggi chiude al settimo posto. Delle 25 atlete al via, 22 sono promosse al penultimo atto di domani: l’azzurra, che era 15ma dopo la prima run con 99.64, si migliora sensibilmente nella seconda discesa e chiude al settimo posto in 95.43, nonostante 2 penalità per un tocco di palina giunto alla prima porta del tracciato. In realtà il crono della prima run sarebbe bastato all’azzurra per passare il turno col 19° riscontro, ed al momento della discesa l’azzurra sapeva già di aver staccato il pass per il penultimo atto. A migliorarsi nella seconda run, però, sono tutte le prime otto della classifica combinata.