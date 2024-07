Boxe | Alessia Mesiano firma il debutto vincente alle Olimpiadi contro la turca Ozer

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 luglio 2024)è la prima pugile italiana vittoriosadi Parigi 2024. L’italiana fa il suocon il sorriso, vincendo per verdetto non unanime (4-1) nei confronti dellaGizem. Buon viatico, questo, verso una sfida che sarà tra le più difficili possibili, quella con la campionessa olimpica, l’irlandese Kellie Harrington. L’inizio diè buono, con un fondamentale sinistro alto che indica acome non possa avere strada facile verso di lei. L’azzurra è molto decisa nel primo minuto, ma nel secondo è Omer a trovare più soluzioni con il sinistro. Più passa il tempo e più arriva l’equilibrio, con le due che fanno abbastanza fatica a entrare l’una nella guardia dell’altra. L’italiana ci prova con un bel destro nel finale, e forse proprio questo riesce a far girare la ripresa sul 3-2 per lei nei giudizi.