Avete mai visto il figlio di Paolo Bonolis? Due gocce d’acqua

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di sabato 27 luglio 2024)in questo momento si sta godendo l’estate, lontano dal piccolo schermo. Ed è proprio in questi momenti che, nonostante i matrimoni finiti nella sua vita privata, il conduttore si ricongiunge con la sua famiglia.maiilStefano? Ecco chi è. Dopo l’ennesima separazione anche con Sonia Bruganelli,ha continuato a dedicarsi a pieno alla sua carriera televisiva. Allo stesso tempo non ha però trascurato gli affetti. Infatti, ne sta approfittando soprattutto di questo periodo estivo per ricongiungersi insieme a tutta la sua famiglia, tra cui anche ilStefano. L’mai? Chi è ildi?, foto Ansa – VelvetGossipha concluso appena da un anno la sua relazione con Sonia Bruganelli.