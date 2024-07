Acerbi guida i rientri per Inter-Las Palmas | altri cinque con lui

Leggi tutta la notizia su inter-news

-Lasè un test amichevole che offre già diversi spunti. Partendo dal ruolo da capitano per Henrikh Mkhitaryan, fino ai(in panchina),ti da Francesco– Dalle formazioni ufficiali di-Lasspiccano subito, in panchina, idi diversi giocatori a disposizione di Simone Inzaghi. Su tutti Francescoche prosegue spedito con il suo recupero dal problema pubalgia e torna quindi disponibile per il tecnico, che potrebbe farlo scendere in campo a gara in corso. Ma non solo.giocatori sono nuovamente pronti a indossare la maglia nerazzurra dopo la pausa estiva in seguito a EURO 2024. Si tratta naturalmente degli italiani, ovvero Nicolò Barella, Federico Dimarco, Alessandro Bastoni, Davide Frattesi e Matteo Darmian.