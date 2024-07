Accusa furti a Spinazzola | un arresto Carabinieri

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di sabato 27 luglio 2024) Di seguito un comunicato diffuso dai: Stava per lasciare la regione aspettando di prendere il treno presso la Stazione ferroviaria di Barletta un uomo, classe ’82 di origini beneventane, il quale si è reso autore di dueaggravati e un danneggiamento ai danni di diversi esercizi commerciali siti nel Comune di. Idella locale Stazione a seguito di precipue e continuate attività d’indagine riuscivano a riconoscere l’uomo come l’autore di tali reati rintracciandolo e arrestandolo in flagranza di reato presso la stazione ferroviaria di Barletta con addosso ancora i vestiti utilizzati per commettere i delitti e la reva dell’incasso di uno degli esercizi commerciali poc’anzi saccheggiato. L’uomo attualmente è detenuto presso la Casa Circondariale di Trani in attesa di giudizio.