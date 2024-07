A Bergamo vanno in scena le selezioni per Miss Italia Mariama Diop vola alla prefinale nazionale

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 27 luglio 2024)– Ledi2024 in Lombardia sono in pieno svolgimento. La novità principale del concorso in Lombardia è l’organizzatrice: dopo tanti anni di pregevole lavoro la bergamasca Alessandra Riva ha rinunciato al ruolo di esclusivista regionale. Nuova responsabile per la Lombardia è Laura Panigatti, comasca di Erba, da molti anni organizzatrice di eventi legatimoda in tutta, compresi Milano Fashion Week e Venezia Fashion Week, e ha accettato con entusiasmo di allestiredi, brand di cui è sempre proprietaria Patrizia Mirigliani. Ai casting diorganizzati in primavera da Laura Panigatti nel territorio lombardo si sono iscritte 490 ragazze. L’altra sera nel cuore di, davanti al “Balzer”, le aspirantisi sono contese due titoli.