Viabilità Roma Regione Lazio del 26-07-2024 ore 15:30 (Di venerdì 26 luglio 2024) Viabilità 26 LUGLIO 2024 ORE 15.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE PER TRAFFICO CODE IN INTERNA TRA LE USCITE CASSIA VEIENTANA E SALARIA POI RALLENTAMENTI DALLA NOMENTANA ALLA TIBURTINA IN ESTERNA CODE A TRATTI DALL’OSTIENSE ALLA TUSCOLANA AUTO IN CODA SULLA FLAMINIA PER IL TRAFFICO IN USCITA, DA VIA DI GROTTAROSSA AL RACCORDO ANULARE CI SPOSTIAMO IN A1 CODE ALL’ALTEZZA DI SAN CESREO PER IL TRAFFICO DIRETTO A NAPOLI PER GLI EVENTI CRESCE L’ATTESA PER IL RALLY DI Roma CAPITALE CHE VERTE SU 13 PROVE IN SCENA DAL 26 AL 28 LUGLIO CON FESTA DI FINE RALLY AFIUGGI PRENDE IL VIA PROPRIO QUESTA SERA IN CENTRO CON LA SUGGESTIVA PARTENZA DA COLLE OPPIO DAVANTI AL COLOSSEO ALLE ORE 20.00.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 26-07-2024 ore 12:30 - A SAN CESAREO, È GIÀ INIZIATO IL TORNEO BEACH IN SQUARE. PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO. LADISPOLI FESTEGGIA L’ESTATE 2024, CON UNA STAGIONE RICCA DI APPUNTAMENTI IN UN CALENDARIO CHE MISCELA EVENTI DI VARIO GENERE. VIABILITÀ 26 LUGLIO 2024 ORE 12. CODE A TRATTI IN ESTERNA TRA LAURENTINA E TUSCOLANA. SULL’AUTOSTRADA DEL SOLE CODE TRA DIRAMAZIONE SUD E VALMONTONE A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 26-07-2024 ore 11:30 - 20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON LA PONTINA DOVE C’è UN VEICOLO IN FIAMME: CODE TRA VIA DEI RUTULI E VALLELATA IN DIREZIONE LATINA. DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. SABATO 27 E DOMENICA 28 SI PROSEGUE INVECE NELLA ZONA DI FIUGGI E DEL FRUSINATE. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 26-07-2024 ore 10:30 - VIABILITÀ 26 LUGLIO 2024 ORE 10. TUTTO PRONTO PER LA TAPPA ITALIANA DELL’EUROPEAN RALLY CHAMPIONSHIP. GRAZIE PER L’ASCOLTO A Più TARDI Servizio fornito da Astral . L’EVENTO CHE INIZIA OGGI, VEDRÀ I PILOTI SFIDARSI SU 13 PROVE SPECIALI A ROMA E PER TUTTO IL LAZIO. SUL RACCORDO ANULARE SI RALLENTA TRA ROMANINA E APPIA IN CARREGGIATA INTERNA E PROSEGUENDO TRA CASSIA BIS E SALARIA. romadailynews
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