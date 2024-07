Viabilità Roma Regione Lazio del 26-07-2024 ore 15 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 26 luglio 2024)26 LUGLIOORE 15.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE PER TRAFFICO CODE IN INTERNA TRA LE USCITE CASSIA VEIENTANA E SALARIA POI RALLENTAMENTI DALLA NOMENTANA ALLA TIBURTINA IN ESTERNA CODE A TRATTI DALL’OSTIENSE ALLA TUSCOLANA AUTO IN CODA SULLA FLAMINIA PER IL TRAFFICO IN USCITA, DA VIA DI GROTTAROSSA AL RACCORDO ANULARE CI SPOSTIAMO IN A1 CODE ALL’ALTEZZA DI SAN CESREO PER IL TRAFFICO DIRETTO A NAPOLI PER GLI EVENTI CRESCE L’ATTESA PER IL RALLY DICAPITALE CHE VERTE SU 13 PROVE IN SCENA DAL 26 AL 28 LUGLIO CON FESTA DI FINE RALLY AFIUGGI PRENDE IL VIA PROPRIO QUESTA SERA IN CENTRO CON LA SUGGESTIVA PARTENZA DA COLLE OPPIO DAVANTI AL COLOSSEO ALLE ORE 20.00.