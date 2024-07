Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 26 luglio 2024) Washington, 26 lug. () - "Il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov ha tentato di inquadrare l'come non disposta a, dimostrando al contempo la riluttanza del Cremlino stesso a impegnarsi in negoziati in buona fede, rivitalizzando le operazioni di informazione russe che ritraggono falsamente il presidente ucraino Volodymyrcome' dell'". Questa l'analisi dell'Institute for the study of war (Isw) sulle affermazioni di Peskov, che ieri ha detto che la Russia "è aperta a raggiungere i suoi obiettivi attraverso i negoziati" ma che ci sono ostacoli, prima di tutti il fatto cheè un "presidente" e che l'ha imposto un "divieto legislativo di fatto su qualsiasi contatto e negoziato con la parte russa".