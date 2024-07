Trekking escursioni e note L’estate in Trentino fa il pieno di magia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 26 luglio 2024)inè nel. Boschi, laghi, torrenti alpini, parchi naturali sono pronti a restituire l’energia e il benessere che nasce dallo stare a contatto con la natura respirando l’aria di montagna. Un’escursione a piedi, un giro in bicicletta o in mountain bike, una notte a guardare le stelle, visitare un castello, ascoltare un concerto sotto le vette. Sono alcune delle proposte da vivere all’aperto, per rigenerarsi all’insegna del benessere e dell’armonia. Camminare in montagna è tra le esperienze più rigeneranti se fatto con la necessaria prudenza e consapevoli del proprio grado di preparazione. Inla rete dei sentieri si estende per oltre 5800 chilometri.