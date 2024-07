Toti si dimette | Lascio tutto in ordine Liguria alle urne entro tre mesi spuntano i primi nomi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 26 luglio 2024) Roma, 27 luglio 2024 – Dopo ottanta giornisi arrende. L’ordinanza del giudice per le indagini preliminari, peraltro, non lasciava altra via d’uscita avendo scritto quasi esplicitamente che senza una confessione o, naturalmente, la rinuncia all’incarico ci sarebbe stato il rischio di reiterazione del reato di corruzione. Così, ieri mattina ha rassegnato le "dimissioni irrevocabili" dalla carica di presidente della regionecon una lettera scritta a mano in stampatello, consegnata dal fedelissimo assessore Giacomo Giampedrone, all’ufficio protocollo dell’Ente. E lunedì il suo legale, Stefano Savi, presenterà una nuova istanza di revoca degli arresti domiciliari, cui il giornalista è sottoposto dal 7 maggio, sperando nel giudizio immediato. I liguri torneranno a votare, spiegain un’altra missiva.