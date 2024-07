Tiro a volo Jessica Rossi | A Parigi arrivo sono pronta a lasciare il segno Rio e Tokyo sono state due Olimpiadi difficili

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 26 luglio 2024) Tutta la consapevolezza di. La tiratrice aclasse 1992, che alledi Londra 2012 ha vinto l’oro nel trap femminile, con uno stratosferico 99 su 100, sorprendendo tutta la concorrenza quel giorno, ora è diventata una ancora di più una donna straordinaria. Intervistata dal sito della federazione internazionale (ISSF), l’emiliana si è così espressa: “arrivata a Londra 2012 quasi inconsapevole di tutto quello che c’era intorno a me. Era tutto nuovo e ricordo molto bene che il mio mood era portato solo a pensare di divertirmi. In quel caso, la vittoria fu il sigillo su quella che considero una delle esperienze più belle della mia vita”. Dopo il titolo vinto in Gran Bretagna, la pressione che sale.