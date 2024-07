Terremoto Napoli oggi 26 luglio 2024 | magnitudo ed epicentro

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 26 luglio 2024)ai Campi Flegrei, in provincia di26Una scossa diè stata registrata, venerdì 26, ai Campi Flegrei, in provincia di, a una profondità di 4 chilometri. DATI #RIVISTI #Md 4 ore 13:46 IT del 26-07-a Campi Flegrei Prof= 4 Km #INGV39858701 https://t.co/53ZYzP3p2s — INGVterremoti (@INGVterremoti) July 26,Da quanto si sa al momento il sisma fortunatamente non ha provocato danni a persone o cose ma solo tanto spavento. Tutte le scosse diregistratein Italia