Terremoto ai Campi Flegrei scossa di magnitudo 4 0 | La più forte in mare da 40 anni treni in tilt

(Di venerdì 26 luglio 2024) Ancora paura e gente in strada a Pozzuoli e a Bacoli, comuni deidove si è maggiormente sentita ladidi4.0 che si è verificata alle 13.46 con epicentro nel golfo di Pozzuoli a una profondità di 4 km. L'epicentro dellaè stato localizzato dall'Osservatorio Vesuviano in un punto particolarmente vicino alle coste di Bacoli. Nessun danno "ma tanta paura - riferisce all'agenzia LaPresse il sindaco Josi Gerardo Della Ragione - perché è stata lapiùregistrata inda 40a questa parte e con epicentro più vicino al territorio di Bacoli". Confermata al momento la processione prevista stasera alle ore 20 dalla parrocchia di Sant'Anna fino alla Marina Grande per la festa di Sant'Anna, Santa patrona di Bacoli. "Non ci sono valutazioni differenti", spiega il sindaco.