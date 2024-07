Tacco Alto | il saggio di Summer Brennan sulla calzatura femminile

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di venerdì 26 luglio 2024) Life&People.it Forma di comunicazione, espressione di un linguaggio fatto di fogge e colori, psicologia e molto altro ancora. La moda è un affascinante universo che abbraccia una miriade di discipline che si occupano proprio della specie umana e del suo ruolo nella società. Per questa ragione. una scrittrice attenta e acuta nella trattazione dei suoi argomenti attivi nel sociale, come, prende in esame le scarpe femminili nel suo ultimo capolavoro intitolato, unche invita a riflettere su unaormai da tanto tempo divenuta icona di femminilità. L’autrice statunitense prende a cuore il tema dell’abbigliamento, in quanto mezzo di affermazione della persona nei più svariati contesti della vita quotidiana e, in particolar modo, in quello aziendale e istituzionale.