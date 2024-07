Qui trovi il calendario delle Olimpiadi di Parigi per non perderti neanche una gara

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di venerdì 26 luglio 2024) Finalmente, ledi2024: ne parliamo da anni e oggi 26 luglio (anche se calcio, rugby a sette, pallamano e tiro con l'arco sono già iniziati) entrano nel vivo con la cerimonia d'apertura. Da qui all'11 agosto oltre 10 mila atleti andranno a caccia di una1033 medaglie in palio, in quella che da sempre è una meravigliosa, colorata e avvincente festa dello sport, l'unico evento che coinvolge tutto il mondo e che sarà seguito da milioni di persone. Il programma è ricchissimo, ogni giorno potremo seguire le prove degli sport più vari, che partendo dalle eliminatorie arriveranno fino alle finali. Le nostre giornate durante tutte lesaranno lunghissime, perché ci sono eventi in programma dalla mattina alla sera: per conoscere i dettagligare (divise per giorni o per sport) si può consultare il sito ufficiale.