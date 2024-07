Prego il biglietto Capotreno aggredito

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 26 luglio 2024) GIUSSAGO (Pavia) Ha concluso il turno di lavoro non alla stazione ferroviaria di destinazione ma in ospedale. Perché, mentre controllava i biglietti dei viaggiatori, è statoda un giovane privo del ticket. Il, 40 anni, non ha riportato conseguenze fisiche particolarmente gravi, solo qualche contusione giudicata guaribile in cinque giorni. Ma quello che è successo nella serata di mercoledì su un convoglio Trenord della tratta tra Pavia e Milano Bovisa riporta l’attenzione, come purtroppo accade ciclicamente, sulla sicurezza a bordo dei treni sia per i lavoratori, come in questo caso, sia per i viaggiatori rapinati sui vagoni in orari non di punta. Erano da poco passate le 19.30 quando il treno partito poco prima da Pavia in direzione Milano si è fermato alla Stazione di Certosa, nel territorio comunale di Giussago.