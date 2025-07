Il matrimonio la Premier con il Liverpool e la Nations League con il Portogallo | l’ultimo anno di Diogo Jota

Il mondo del calcio piange la tragica scomparsa di Diogo Jota, talento portoghese e protagonista di successi come il titolo con il Liverpool, la vittoria con il Portogallo nella Nations League e un anno memorabile con la Premier League. A soli 28 anni, la sua perdita lascia un vuoto incolmabile nel cuore di tifosi e sportivi. La sua passione, determinazione e talento resteranno per sempre nei ricordi di chi ama il calcio, ricordando un atleta destinato a grandi traguardi.

Il calcio piange la perdita prematura di Diogo José Teixeira da Silva, noto semplicemente come Diogo Jota, scomparso a soli 28 anni in un drammatico incidente stradale nella provincia di Zamora, Spagna. Con lui ha perso la vita anche il fratello André Filipe Teixeira da Silva, di 25 anni, anch’egli calciatore professionista per il FC Penafiel, una squadra di seconda serie portoghese. Diogo Jota, attaccante centrale o esterno di fascia, era un perno sia del Liverpool, la sua squadra di club, che della nazionale portoghese. Proprio con la maglia dei lusitani aveva alzato il suo ultimo trofeo, la Nations League, conquistata per la seconda volta in carriera ai danni della Spagna lo scorso 8 giugno. 🔗 Leggi su Open.online