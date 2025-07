Ederson Inter è lui il sostituto individuato per Calhanoglu | la cessione del turco non basta la strategia

L’Inter guarda con attenzione Ederson, centrocampista dell’Atalanta, come possibile erede di Calhanoglu. La sua crescita impressionante e il suo talento lo rendono il sostituto ideale per rafforzare il reparto mediano nerazzurro. Tuttavia, la cessione del turco non basta: la strategia del club punta a un progetto più ampio e ambizioso. Il futuro del centrocampo interista si gioca su queste scelte cruciali, determinando il volto della squadra nella stagione a venire.

Ederson Inter, le ultime sul futuro del centrocampista dell’Atalanta nel mirino del club nerazzurro. Tutti i dettagli in merito. In casa Inter il nome di Ederson è diventato sempre più centrale nei piani per il futuro del centrocampo. Il brasiliano dell’ Atalanta, reduce da una stagione di altissimo livello, rappresenta il profilo ideale per rimpiazzare eventualmente Hakan Calhanoglu, la cui permanenza a Milano non è più così scontata. Come riportato da Tuttosport, non ci sono stati ancora contatti diretti tra Inter e Galatasaray per il regista turco, ma la situazione è in evoluzione. Il club nerazzurro attende una presa di posizione chiara da parte del giocatore, che non ha mai chiesto ufficialmente la cessione, ma che dovrà esporsi se davvero intende cambiare aria. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Ederson Inter, è lui il sostituto individuato per Calhanoglu: la cessione del turco non basta, la strategia

In questa notizia si parla di: inter - ederson - sostituto - individuato

Inzaghi Inter, l’Al Hilal preme per avere l’allenatore nerazzurro: promesso Ederson, Osimhen e 3 anni a 25 mln - L'Al Hilal fa sul serio e punta su Simone Inzaghi con un'offerta da capogiro! Il club arabo non bada a spese e promette un triennale da 25 milioni.

Ederson sarebbe stato individuato come possibile sostituto di Calhanoglu all’Inter Vi piacerebbe come operazione di mercato Vai su Facebook

Secondo Tuttosport l’#Inter ha individuato in #Ederson l’eventuale sostituto di #Calhanoglu. Per il turco l’idea è incassare tra i 25 e i 30 mln, mentre il brasiliano ne costa 40. Vai su X

Inter su Ederson, ecco cosa filtra; ?? Nico alla porta, Ederson-Inter e Camarda ??: il mercato di oggi ??; Inter: ecco Ederson, il nuovo Julio Cesar.

Non solo Rovella: l’Inter valuta il dopo Calhanoglu - I nerazzurri si prepara a un cambio di rotta a centrocampo: torna in auge un vecchio pupillo, ma il prezzo resta un ostacolo La situazione in casa Inter è in fermento, con la dirigenza nerazzurra impe ... msn.com scrive

Repubblica – Inter, Ederson ipotesi seria: il piano di Ausilio e la possibile contropartita - Il centrocampista dell'Atalanta costa tanto ma in casa nerazzurra c'è margine per fare cassa e pensare all'assalto ... Come scrive fcinter1908.it