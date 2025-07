Passante di Bologna il sindaco | Allargare solo la tangenziale? L’obiettivo è migliorare l’opera

Il futuro del Passante di Bologna si apre a nuove prospettive: il sindaco Lepore evidenzia come l'incontro al ministero delle Infrastrutture, con Salvini e Autostrade, abbia rappresentato un primo passo promettente. L’obiettivo? Allargare la tangenziale per migliorare l’opera e risolvere i nodi critici che da tempo affliggono la città. Ora, con un tavolo tecnico imminente, si guarda avanti, pronti a definire soluzioni concrete e durature per Bologna.

Bologna, 3 luglio 2025 – Il summit sul Passante e il ‘nodo bolognese’ al ministero delle Infrastrutture con Matteo Salvini, la Regione e l’ad di Autostrade Arrigo Giana è stato “un buon primo passo”. La sintesi del sindaco Matteo Lepore, dopo il “clima costruttivo di ieri”, è quella di un incontro positivo: in un tavolo tecnico che si terrà a breve si entrerà nel merito delle proposte. Chiaro, dice il primo cittadino, che restano alcuni punti fermi: le opere verdi, di mitigazione ambientale, l a messa in sicurezza sul Passante già esistente e la necessità di fluidificare il traffico. Una sorta di ‘compromesso storico’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Passante di Bologna, il sindaco: “Allargare solo la tangenziale? L’obiettivo è migliorare l’opera”

