Spese militari Conte a Tajani e Crosetto | 5% del Pil alla Nato senza tagli al welfare? Ci prendete in giro

Il dibattito sulle spese militari infiamma il Parlamento italiano, con Giuseppe Conte che denuncia l'irrealismo delle promesse di aumenti della difesa senza ripercussioni sul welfare. In un paese già alle prese con oltre 5,7 milioni di poveri, le parole dei nostri leader risuonano come una presa in giro. Quanto ancora gli italiani tollerano promesse vuote mentre i problemi reali restano irrisolti?

“Sottoscrivete un 5% di aumento della spesa in difesa e ci raccontate che non ci saranno conseguenze per il welfare. Ma come fate a prendere in giro gli italiani? Abbiamo 5,7 milioni di poveri, stiamo tagliando e siamo in una situazione disastrata. I nostri statisti scaricano a futura memoria”. Così il leader M5s Giuseppe Conte, intervenendo nel corso dell’audizione dei ministri Antonio Tajani e Guido Crosetto in commissione alla Camera. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Spese militari, Conte a Tajani e Crosetto: “5% del Pil alla Nato senza tagli al welfare? Ci prendete in giro”

