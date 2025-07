Autostrade al via la campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale

Ha preso il via la campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale promossa da Autostrade per l’Italia in collaborazione con il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e la Polizia di Stato. L’obiettivo è quello di sensibilizzare i viaggiatori sull’importanza di una guida corretta anche a tutela dei lavoratori che ogni giorno operano sulla rete autostradale. L’iniziativa, che richiama il claim La libertà è movimento, in sicurezza, ricorda l’importanza del rispetto delle regole stradali, in particolare in prossimità di un’area di cantiere e in presenza di persone al lavoro – dall’attenzione alla segnaletica al rispetto della distanza di sicurezza e dei limiti di velocità. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Autostrade, al via la campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale

