LIVE Sonego-Basilashvili Wimbledon 2025 in DIRETTA | azzurro in campo nel pomeriggio

Segui in diretta live l’emozionante incontro tra Sonego e Basilashvili a Wimbledon 2025, con l’azzurro protagonista nel pomeriggio. Il campo 17 regala un pomeriggio ricco di suspence, con aggiornamenti continui e partite che promettono spettacolo. Resta sintonizzato per non perdere nemmeno un colpo di questa sfida imperdibile, perché ogni secondo può cambiare le sorti del torneo. CLICCA QUI per seguire la diretta e vivere il match come se fossi sul campo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.11 Il programma sul campo 17 ha subito dei cambiamenti: dopo la prosecuzione di Rinderknech-Garin toccherà a Jacquemot-Bencic ed a seguire Sonego-Basilashvili (not before 16.30 italiane). 14.09 Nel primo incontro di giornata sul campo 17 Zeynep Sonmez ha sconfitto 7-5, 7-5 Xinyu Wang. Tra pochi minuti entreranno in campo Arthur Rinderknech e Christian Garin per la prosecuzione del match iniziato ieri ed interrotto sul 3-6, 6-3, 7-6 in favore del francese. 14.07 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e bentornati alla DIRETTA LIVE testuale di Sonego-Basilashvili. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sonego-Basilashvili, Wimbledon 2025 in DIRETTA: azzurro in campo nel pomeriggio

In questa notizia si parla di: campo - sonego - basilashvili - diretta

LIVE Sonego-Shelton, Roland Garros 2025 in DIRETTA: giocatori finalmente in campo! L’azzurro può esaltarsi - Siamo finalmente in diretta da Roland Garros 2025! L'attesa è finita: i giocatori sono in campo e l'azzurro può sperare in una grande prestazione.

?WIMBLEDON: GLI AZZURRI IN CAMPO OGGI 1-7 •Ore 12:00 Cocciaretto vs Pegula •Ore 12:00 Sonego vs Faria •Ore 13:30 Musetti vs Basilashvili •Ore 14:00 Bronzetti vs Teichmann •Ore 14:00 Sinner cs Nardi •Ore 15:30 Cobolli vs Vai su Facebook

Wimbledon, Sonego Basilashvili in streaming gratis? Guarda la sfida in diretta; Wimbledon, il programma di oggi: partite e orari; Wimbledon in diretta. Musetti subito fuori: “Ho avuto un virus intestinale”. Impresa Cocciaretto.

Sonego-Basilashvili: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming Wimbledon in tempo reale - La partita tra Sonegoe Basilashvili è in programma giovedì 3 luglio ma non sono ancora stati resi noti nà campo nè orario. Riporta tuttosport.com

LIVE Wimbledon, il programma di oggi: in campo anche Sinner e Djokovic - Sul campo 1 Lucia Bronzetti sfida, non prima delle 14, Mirra Andreeva, testa di serie numero 7. Scrive gazzetta.it