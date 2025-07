Un incendio a Creta ha costretto alla fuga cittadini e turisti

L'enorme rogo scoppiato nella zona di Lasithi ha distrutto aree boschive, abitazioni e portato all’evacuazione di oltre 1500 persone. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Un incendio a Creta ha costretto alla fuga cittadini e turisti

In questa notizia si parla di: incendio - creta - costretto - fuga

Maxi incendio a Creta, evacuazioni di massa da hotel e abitazioni - Un maxi incendio sta devastando Creta, con evacuazioni di massa che coinvolgono hotel e abitazioni sulla costa sud-orientale.

Incendi a Creta, turisti in fuga. E in Italia brucia l'asfalto; Le immagini del terribile incendio a Creta che ha costretto alla fuga cittadini e turisti; Maxi incendio a Creta, turisti e residenti in fuga.

Incendio fuori controllo a Creta, turisti costretti alla fuga - Le fiamme divorano l'isola greca e il forte vento vanifica lo sforzo delle squadre di emergenza. Lo riporta europa.today.it

Grecia, incendio devastante sull’isola di Creta: evacuazioni di massa - A Creta, principale meta turistica della Grecia, un vasto incendio boschivo ha costretto all’evacuazione turisti e residenti. Da notizie.it